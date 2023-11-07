الكهرباء يحقق الفوز على الوحدات الاردني في كأس الاتحاد الاسيوي

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الكهرباء من تحقيق الفوز على ضيفه فريق الوحدات الأردني بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموع الثانية لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

جرت المباراة في ملعب البصرة الدولي في مدينة البصرة، وذلك في الساعة السابعة مساءً.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق نادي الكهرباء بهدف دون مقابل للوحدات، جاء في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب نجم شوان، وفي الشوط الثاني استمر اللقاء على حاله حتى الدقيقة 81 سجل ابو بكر نوگوبا هدف ثاني للكهرباء، وبعدها سجل الوحدات هدفه الوحيد في الدقيقة 86، وفي الدقيقة 90+2 عن طريق المحترف شافوني.

وكان فريق الوحدات الأردني حقق الفوز إيابا على الفريق العراقي ومحاولة التقدم في ترتيب المجموعة إن لم يكن صدارتها.

وتصدر الكهرباء برصيد 7 نقاط بعد فوزه اليوم وحل الوحدات ثانيا برصيد 6 نقاط