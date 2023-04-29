الكهرباء يتوج بلقب الدوري الممتاز للشطرنج

شفق نيوز/ توّج نادي الكهرباء الرياضي، يوم السبت، بلقب دوري أندية العراق للدوري الممتاز للشطرنج، في ختام البطولة بالعاصمة بغداد.

وقال رئيس الاتحاد ظافر عبد الامير، لوكالة شفق نيوز، ان "المنافسات جرت على مرحلتين واستمرت من 16 اذار الماضي ولغاية اليوم بمشاركة 14 ناديا".

واضاف ان "المنافسات أسفرت عن تتويج نادي الكهرباء اولاً، وحل الاتصالات ثانياً، ثم البيشمركة ثالثاً، وخان زاد رابعاً، وبالمركز الخامس نادي الحشد الشعبي".

يذكر أن فريق نادي الاتصالات فاز بلقب بطولة دوري أندية العراق الممتازة للعبة الشطرنج لسنة 2022.