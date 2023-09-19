الكهرباء يتعادل مع الكويت في مستهل مشواره بكأس الاتحاد الآسيوي

شفق نيوز/ تعادل فريق نادي الكهرباء العراقي مع ضيفه فريق نادي الكويت الكويتي من دون أهداف، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجرت المباراة في ملعب البصرة الدولي عند الساعة السابعة مساءً.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني بقيت النتيجة على حالها رغم الضغط الكبير وإضاعة العديد من الفرص من قبل لاعبي الكهرباء ليحصل كل فريق على نقطة في مستهل مشوارهما.

يذكر أن مشاركة الكهرباء في بطولة الآسيوية كروية تعد الأولى في مشواره منذ التأسيس، ليُعد ثامن فريق عراقي يشارك في بطولات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.