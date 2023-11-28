الكهرباء يتصدر المجموعة بعد فوزه على الكويت في الاتحاد الآسيوي

شفق نيوز/ فاز فريق نادي الكهرباء العراقي، اليوم الثلاثاء، على مستضيفه الكويت الكويتي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجرت المباراة في ملعب جابر الأحمد في الكويت عند الساعة السابعة مساءً.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني سجل الكهرباء هدفه الوحيد في الدقيقة 74 عن طريق اللاعب محمود خليل.

وتصدر الكهرباء المجموعة برصيد عشرة نقاط وتجمد رصيد الكويت عند النقطة السادسة.

وكان فريق نادي الكهرباء العراقي تعادل مع ضيفه فريق نادي الكويت الكويتي من دون أهداف، في المباراة التي جرت في ملعب البصرة الدولي ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

يذكر أن مشاركة الكهرباء في البطولة الآسيوية تعد الأولى في مشواره منذ التأسيس، ليُعد ثامن فريق عراقي يشارك في بطولات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.