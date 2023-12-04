الكهرباء والكرخ "حبايب" في دوري نجوم العراق

تعادل نادي الكهرباء مع ضيفه نادي الكرخ بنتيجة 2-2 في المباراة الاخيرة لليوم الأول لمنافسات الجولة السابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في ملعب نادي الزوراء عن الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الاثنين.

وانتهى الشوط الاول بتقدم نادي الكرخ بهدف دون مقابل للكهرباء، جاء هدف الكهرباء في الدقيقة 25 عبر اللاعب جعفر عبيس كاظم.

وفي الشوط الثاني سجل نادي الكهرباء هدف التعديل عن طريق ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف شافيو موموني في الدقيقة 55 من زمن المباراة ، وسجل نادي الكهرباء هدف ثان في الدقيقة 72 عن طريق اللاعب محمود خيل ، وفي الدقيقة 90+4 سجل الكرخ هدف التعديل من ركلة جزاء نفذها بنجاح فرحان شكور.