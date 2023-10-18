الكهرباء تنفي اعتزال صلاح: لاعلاقة لنا بخلافه مع اربيل

شفق نيوز/ اكدت ادارة نادي الكهرباء، يوم الاربعاء، أن مدرب فريق كرة النادي لؤي صلاح باق في تدريب الفريق استعدادا لمباراة الفريق بكأس الاتحاد الاسيوي دوري المحترفين، لافتة إلى أن أنباء اعتزاله لا صحة لها.

وقال مدير اعلام النادي ماجد حميد لوكالة شفق نيوز، إن صلاح تواجد في تدريبات النادي اليوم وأنه لم يقرر الاعتزال من تدريب الفريق كما تناقلتها وسائل الإعلام.

واضاف انه فقط ممتعض عن قرار اتحاد الكرة بمنح الرخصة لنادي اربيل رغم ان لديه مبلغ بذمة النادي طالب بها والاتحاد بالعدالة في اتخاذ القرارات الخاصة بترخيص الاندية حسب القوانين المتبعة وان يحصل على حقوقه المالية اسوة بالمدربين واللاعبين الذين حصلوا على حقوقهم من انديتهم.

واشار الى ان ادارة الكهرباء لاعلاقة لها بالموضوع، مبيناً ان خلافاً وجدالاً حدث اليوم في مقر اتحاد الكرة بينه وبين الأخير حول مستحقاته فقط ولم يقرر اعتزال تدريب فريقنا كما اشيع.

وكانت وسائل اعلام نشرت انباء قرار لؤي صلاح باعتزال التدريب، بسبب ضياع حقوقه مع نادي اربيل، بعد ان قام عضو اتحاد الكرة كوفند عبد الخالق مسعود بالضغط على لجنة الاستئناف وترخيص نادي اربيل دون دفع مستحقات لؤي صلاح والبالغة 420 مليون دينار.