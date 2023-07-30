الكهرباء تجدد عقد لؤي صلاح وتتعاقد مع مدرب سلوي جديد

شفق نيوز / جددت إدارة نادي الكهرباء، يوم الأحد، تعاقدها مع المدرب لؤي صلاح وباقي أعضاء الجهاز الفني، لموسم إضافي، بعد النتائج الجيدة التي حققها مع الفريق الموسم الماضي، فضلاً عن تدعيم الفريق بلاعبين محترفين.

ونفت إدارة نادي الكهرباء، الأنباء التي تتحدث عن انتقال اللاعب علي جاسم إلى صفوف القوة الجوية، بحسب عضو المكتب الإعلامي خيام الخزرجي، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز.

وأكد الخزرجي، أن كل ما تناقلته الأنباء عن انتقال لاعب المنتخب علي جاسم، لنادي القوة الجوية، عارية عن الصحة، لافتاً إلى عدم وجود أي اتفاق رسمي بين الناديين بهذا الصدد.

من جانب آخر، تعاقدت إدارة نادي الكهرباء الرياضي، مع المدرب علاء محمد علوان، لقيادة فريقها السلوي للموسم 2023-2024.

يذكر أن فريق الكهرباء لكرة القدم، احتل المركز الخامس في ختام الدوري العراقي الممتاز، للموسم 2022-2023 برصيد 62 نقطة.