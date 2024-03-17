الكهرباء بضيافة النجف في مباراة مؤجلة من دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تقام اليوم الاحد، مباراة مؤجلة بين فريقي النجف والكهرباء ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم .

ويستضيف فريق النجف على ملعبه ووسط جمهوره فريق نادي الكهرباء في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة عشرة لدوري نجوم العراق .

وتقام المباراة على ملعب النجف الدولي عند الساعة التاسعة والنصف مساءً .

وكانت لجنة المسابقات أجلت المباراة المذكورة لمشاركة نادي الكهرباء ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل أن يودع البطولة اثر تعرضه للخسارة أمام العهد اللبناني بفارق ركلات الترجيح.

ويحتل فريق الكهرباء بعد انتهاء المرحلة الاولى لدوري النجوم المركز 11 برصيد 23 بنفس رصيد النجف الذي يحل بالمركز 12 لكن بفارق الأهداف.