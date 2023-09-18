الكهرباء العراقي يعلن جاهزيته للكويت في افتتاح كأس الاتحاد الآسيوي

شفق نيوز / عقد يوم الاثنين، المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة نادي الكهرباء العراقي أمام ضيفه الكويت الكويتي، في انطلاق مبارياته بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، غداً الثلاثاء، على ملعب البصرة الدولي.

وقال مدرب الكهرباء، لؤي صلاح، خلال المؤتمر، الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "إعدادنا كان جيداً رغم قصر الفترة، وحاولنا قدر الإمكان تجهيز الفريق بدنياً وفنياً للمباراة".

وأضاف صلاح، أن "مباراة الافتتاح مهمة وتمتلك خصوصية كبيرة بالنسبة للفريقين"، مردفاً بالقول: "سنعتمد على الأداء الجماعي في طريقة اللعب، ونطمح بأن تكون مباراة الكويت بوابة النجاح لنا في البطولة".

وأشار إلى أن "الكويت الكويتي فريق محترم جداً، ويعتبر من بين أفضل فرق البطولة"، لافتاً إلى أن "طموح الفريق هو تحقيق الفوز، مع مؤازرة الجمهور العراقي بشكل عام، والبصري على وجه الخصوص".

يذكر أن قرعة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وضعت الكهرباء في المجموعة الثانية إلى جانب أندية (الوحدات الأردني، الكويت الكويتي، والاتحاد الأهلي السوري).