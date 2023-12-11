الكهرباء العراقي يحلق بالصدارة بفوز "كبير" على اهلي حلب في كأس الاتحاد الاسيوي

شفق نيوز/ حلق نادي الكهرباء بالصدارة بعد تحقيقه الفوز على ضيفه اتحاد أهلي حلب السوري 3- 1 في ختام المنافسات (الجولة السادسة) للمجموعة الثانية لكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2023-2024.

وجرت المباراة في الساعة السابعة من مساء اليوم الاثنين على ملعب البصرة الدولي.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف بين الكهرباء و اتحاد أهلي حلب.

وفي الشوط الثاني سجل الكهرباء هدف تأكيد الصدارة في الدقيقة 76 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء بأقدام اللاعب اموري فيصل، وسجل المحترف داودا هدف الكهرباء الثاني في الدقيقة 84 ، وفي الدقيقة 88 سجل محمود خليل هدف الكهرباء الثالث ، وفي الدقيقة 90+2 قلص أهلي حلب النتيجة بعد تسجيل عبد النجار الهدف الوحيد لفريقه.

وبهذا الفوز جمع الكهرباء 13 نقطة من 6 مباريات خاضها في منافسات دوري المجموعات في بطولة كاس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم.

وكان نادي الكهرباء العراقي قد فاز على الاتحاد الأهلي حلب السوري 2-0 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية في كأس الاتحاد الآسيوي التي جرت على ستاد الملك عبدالعزيز في مكة المكرمة وهو الملعب المفترض لأهلي حلب السوري.