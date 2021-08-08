الكندي يعود لرئاسة نادي النجف تحت ضغط جماهيري وحكومي

شفق نيوز/ كشف مصدر في نادي النجف، يوم الأحد، عن عدول رئيس النادي رضوان الكندي عن الاستقالة والعودة الى منصبه، مشيرا الى ان الاخير عقد اجتماعاً مع الهيئة الإدارية لتشكيل لجنة تعنى بالشؤون القانونية للنادي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان رضوان الكندي سحب استقالته من رئاسة نادي النجف بعد ضغط كبير من جماهير النادي والحكومة المحلية للمحافظة.

واشار الى ان رجل الاعمال النجفي ياسر حلاوة تراجع عن نيته بإدارة نادي النجف بدلا من الكندي الذي كان قد استقال قبل أشهر منصبه قبل ان يعود اليه اليوم.

وأعلن رئيس نادي النجف الرياضي رضوان الكندي، في مطلع العام 2021، عن استقالته من رئاسة النادي استجابة لـ"صيحات الجماهير".

واضاف المصدر ان رئيس الهيئة الإدارية لنادي النجف رضوان الكندي عقد في منزله اجتماعاً مع مدرب الفريق الكروي هاتف شمران ولاعبي الفريق البارزين الكباتن طاهر حميد، ومحمد عبد الزهرة، واحمد عبد الحسين، للتباحث بشأن تهيئة الفريق لموسم الدوري الممتاز 2021/2022.

وبين ان الهدف من الاجتماع هو تشكيل اللجنة القانونية لنادي النجف الرياضي، مؤلفة من الحقوقيين، محمد قاسم كيلون، وسعد رحيم الحجامي، مشيرا الى ان اللجنة ستأخذ على عاتقها متابعة جميع الملفات والقضايا القانونية بالاضافة الى الاستئناس برأيها في الأمور التي تخص النادي.