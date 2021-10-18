خلية الازمة والصحة تعلنان آلية دخول جمهور الدوري العراقي

شفق نيوز/ اكد رئيس نادي النجف ومدير صحة النجف رضوان الكندي يوم الاثنين، ان وزارة الصحة وخلية الأزمة قررتا السماح للجماهير بالدخول للملاعب بدأ من الجولة القادمة للدوري العراقي الممتاز بكرة القدم.

وقال الكندي لوكالة شفق نيوز؛ أن دخول الجمهور للملاعب سيكون لحاملي بطاقات اللقاح فقط في خطوة تحفز الجماهير على أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

واوضح ان هناك فرق تلقيحية في باب الملاعب ستقوم بتلقيح الجمهور من الذين لم يلقحوا وتعطي كارت لقاح ويسمح له بالدخول.

من جهته؛ اعلن مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي؛ أن حضور مباريات دوري كرة القدم و كذلك المباريات الشعبية فقط لمن يحمل بطاقة التلقيح بلقاح فيروس كورونا او فحص pcr نافذ لثلاثة ايام فقط.

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم أعلن عن مواعيد وتوقيتات وملاعب مباريات الجولة الخامسة لدوري الكرة الممتاز التي تم تحديد انطلاقها يوم الأربعاء المقبل.