الكميات نفدت.. إقبال غير مسبوق على "الأصفر" في دهوك (صور)

شفق نيوز/ تشهد محافظة دهوك، إقبالاً كبيراً على محلات بيع الألبسة الرياضية لشراء قمصان نادي دهوك الصفراء استعداداً لدعم فريقهم في المباراة النهائية ضد نادي القادسية الكويتي المقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد (كودار طاهر)، صاحب أحد محلات البيع، لوكالة شفق نيوز، أنه منذ أن وصل النادي إلى نهائي البطولة تم بيع آلاف القمصان الخاصة بالفريق بالإضافة إلى الأعلام والشعارات المتعلقة بالنادي.

وأضاف طاهر: "اليوم (السبت 12 نيسان أبريل) انتهت الوجبة الأولى من القمصان في المحافظة، ونحن بانتظار وصول وجبة جديدة حيث ينتظر مئات المشجعين لشراء القمصان والمستلزمات الأخرى للتشجيع".

وأوضح أن هناك اهتماماً كبيراً من الأطفال، حيث تقوم العائلات بشراء ملابس النادي لأطفالهم ويرتدوها أثناء مشاهدة المباراة عبر التلفاز أو أثناء لعبهم في الشوارع.

من جهته، أكد (سيروان علي) أحد مشجعي نادي دهوك لوكالة شفق نيوز: "لقد قمنا بشراء قمصان لكافة أفراد العائلة، ونحن ندعم فريقنا بشدة خلال المباراة النهائية، ونأمل الفوز بكأس البطولة".

يذكر أن نادي دهوك سيخوض مباراة تاريخية ضد نادي القادسية الكويتي في نهائي بطولة كاس أبطال الخليج والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب نادي دهوك.