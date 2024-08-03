الكلاسيكو الودي.. القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة

شفق نيوز/ ينتظر عشاق كرة القدم العالمية مباراة قوية بين فريقي برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو ودي، يجمع الفريقين، فجر الأحد، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد، 2024/25.

وخاض برشلونة مباراة ودية واحدة حتى الآن، إذ فاز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح بنتيجة 4-1، بعد التعادل بهدفين لمثليهما.

على حين خسر ريال مدريد في مباراته الودية الأولى أمام ميلان بهدف دون رد.

وبعد عودته من الجولة الأمريكية، سيختتم النادي الكتالوني تحضيراته الصيفية للموسم الجديد بملاقاة موناكو الفرنسي، يوم 12 أغسطس/ آب، في كأس "خوان غامبر" السنوية، والتي ستلعب هذا العام على ملعب "مونتغويك".

فيما يستهل ريال مدريد بقيادة مدربه كارلو أنشيلوتي موسمه الرسمي، بمواجهة كأس السوبر الأوروبي منتصف شهر أغسطس/آب الحالي أمام أتالانتا الإيطالي، بطل الدوري الأوروبي، على الملعب الوطني في وارسو.

ويبدأ برشلونة مشواره في الموسم الجديد من الدوري الإسباني بمواجهة فالنسيا، يوم 17 أغسطس / آب الجاري، كما يبدأ "الميرنغي" حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ريال مايوركا، يوم 18 من الشهر نفسه.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد في تمام الساعة الثانية، فجر اليوم الأحد بتوقيت بغداد.

وتُذاع مواجهة الكلاسيكو عبر قناة الكويت الرياضية (قمر صناعي: نايل سات، تردد: 11054، رأسي، ترميز: 27500، 3/4).