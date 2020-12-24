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الكعبي يتعهد بإجراء انتخابات الأولمبية في غضون شهر

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-24T20:57:30+0000
الكعبي يتعهد بإجراء انتخابات الأولمبية في غضون شهر

شفق نيوز/ تعهد نائب رئيس البرلمان العراقي يوم الخميس بإعادة إجراء انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية خلال مدة أقصاها شهر واحد. 

وقال الكعبي لوكالة شفق نيوز، أنه عقد اجتماعا مع 24 عضواً في الهيئة العامة، والذين خولوه مع عباس عليوي رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية برسم خارطة الطريق المقبلة للمكتب التنفيذي.

وأضاف أن الأعضاء طالبوه بالإسراع بإعادة الانتخابات، مبينا انه وعد بتشكيل لجنة وإجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها شهر.

وأبدى الكعبي اسفه لعدم حضور باقي الاعضاء لمناقشة كل الامور الخاصة بالانتخابات المقبلة وكذلك الجوانب المالية للاتحادات.

وشدد على ضرورة إقامة الانتخابات بأسرع وقت حسب طلب الأعضاء الـ24 في الهيئة العامة وعدم تاجيل الانتخابات، لافتا إلى أنه لا اقصاء لأي عضو من المكتب التنفيذي بدون حق.

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