الكعبي: صداقتي للرياضيين لم تكن السبب في تأجيل إقرار قانون الاندية

شفق نيوز/ أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن كريم الكعبي، يوم الخميس، أن تأجيل إقرار قانون الاندية لن يأتي بسبب علاقاتي وتاثيرات شخصيات رياضية مقربة، مبينا أن القانون بحاجة الى تغيير وتعديل ولن يمرر إلا بقناعة كل الأندية.

وقال الكعبي في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان السبب الرئيسي لتأجيل إقرار قانون الاندية العراقية التي عرضتها لجنة الرياضة والشباب برئاسة عباس عليوي هو لوجود فقرات ومواد في القانون تحتاج الى تعديل.

واضاف: اننا نحرص كمسؤولين أمام الشعب أن نعمل بحيادية وتجرد والعمل لخدمة العراقيين بكافة شرائحهم بكل امان واخلاص.

وتابع: أن ما اشيع بشأن اتخاذنا قرار التاجيل جاء لعلاقاتي مع الرياضيين وقربي منهم كوني عملت بالمجال الرياضي سنوات عديدة، غير صحيح.

وزاد الكعبي: نعم تربطني علاقة اخوية مع أغلب الرياضيين وأنا جزء منهم وهم جزء مني ولكن الصداقة معهم لا تغير من واقع المواد التي تحتاج الى تغيير وتعديل وتنضيج بعض مواده وفقراته ليكون قانونا رياضياً يخدم هذه الشريحة المهمة.

وأكد الكعبي؛ أن قانون الاندية لن يمرر بدون موافقة ومباركة الاندية جميعها بما يضمن استقلال الاندية الرياضية ونجاح عملها، مشيرا إلى أن الملاحظات التي تم تأشيرها للتعديل او اعادة الصياغة ما يقارب ٢٣ ملاحظة بوجود المستشار القانوني لمجلس النواب وليس فقرتين كما أشيع.

وكان عباس عليوي رئيس لجنة الرياضة والشباب النيابي ابدى استغرابه لقرار تأجيل التصويت على قانون الاندية أمس، مؤكداً أن القانون تم اكماله على أفضل وجه وتمت مناقشته في جلسات مع وزارة الشباب والرياضة السابقة والحالية كونها الممثلة للحكومة كما عرض على مختصين بالرياضة ودرس من كل جوانبه و قدموا مقترحاتهم وآرائهم حتى أصبح جاهزاً ليكون قانونا يخدم ويحمي الرياضيين.