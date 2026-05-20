الكشف عن ملاعب وتوقيتات مباريات العراق في خليجي 27

شفق نيوز- بغداد

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج 27، يوم الأربعاء، عن ملاعب وتوقيتات مباريات المنتخب العراقي لكرة القدم من البطولة الخليجية.

ويلعب المنتخب العراقي في المجموعة الأولى التي تضم الى جانبه منتخبات السعودية وسلطنة عمان والكويت.

‏وسيواجه المنتخب العراقي، نظيره العماني يوم 23 أيلول المقبل على ملعب عبدالله الفيصل عند الساعة الـ 5:30 مساءً.

‏وسيواجه في المباراة الثانية نظيره الكويتي يوم 26 أيلول المقبل على ملعب عبدالله الفيصل عند الساعة الـ 6:55 مساءً.

‏ويختتم العراق مباراة مجموعته بلقاء أصحاب الأرض المنتخب السعودي يوم 29 من شهر أيلول على ملعب الإنماء عند الساعة الـ 8:30 مساءً.

وجرت يوم أمس الثلاثاء، في مدينة جدة السعودية مراسم سحب قرعة النسخة الـ27 من بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم، التي تستضيفها السعودية خلال الفترة من 23 أيلول/ سبتمبر ولغاية 6 تشرين الأول/ أكتوبر المقبلين.

وتقام البطولة كل عامين تحت مظلة اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم.