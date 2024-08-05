الكشف عن آلية ومواعيد البطولة الخليجية للأندية ودهوك ممثلاً للعراق

شفق نيوز/ أعلن عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، أحمد الموسوي، يوم الاثنين، أن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي لكرة القدم أقرّ رسمياً موعد انطلاق البطولة الخليجية للأندية في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

وقال الموسوي لوكالة شفق نيوز، إن فريق نادي دهوك سيكون ممثل العراق في البطولة الخليجية إلى جانب الرفاع البحريني، والنصر الإماراتي، والقادسية الكويتي، والعربي القطري، والاتفاق السعودي، وظفار العماني، وأهلي صنعاء اليمني.

وأشار إلى أن المكتب التنفيذي للاتحاد الخليجي حدد البطولة خلال الفترة من 24 أيلول/ سبتمبر المقبل وتستمر لغاية 25 نيسان/ أبريل من العام المقبل 2025.

وأوضح الموسوي أن قرعة البطولة ستقام أواخر شهر آب/ أغسطس الجاري في مقر الاتحاد بالعاصمة القطرية الدوحة، وستكون بنظام الذهاب والإياب على مجموعتين ويتأهل فريقان من كل مجموعة للدور النصف النهائي ليتبارون على اللقب، مبيناً أن البطولة تأتي استكمالاً للدور الذي قامت به اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي لكرة القدم بعد توقف استمر تسع سنوات متتالية.