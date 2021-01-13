الكشف عن طبيعة إصابة الدولي العراقي علي عدنان

شفق نيوز/ أفادت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، الأربعاء، بأن لاعب المنتخب الوطني علي عدنان أصيب بتمزق عضلي خلال مباراة ودية مع الإمارات أمس الثلاثاء.

وقال المكتب الاعلامي للهيئة التطبيعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "الفحوصات الطبية، التي خضع لها لاعب منتخبنا الوطني (علي عدنان)، أثبتت إصابته بكدمة وتمزقٍ في عضلة الكتف الايسر، بعد تعرضه لإصابة خلال المباراة الودية التي جمعت منتخبنا أمام الإمارات، أمس الثلاثاء".

وأضاف أن "اللاعب سيبقى في الامارات لتلقي العلاج، وكسب الشفاء التام والعودة للملاعب بالايام القريبة".