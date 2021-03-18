الكشف عن أسباب غياب أبرز لاعبي العراق عن ودية أوزبكستان

شفق نيوز/ كشف باسل كوركيس المدير الاداري للمنتخب الوطني العراقي، الخميس، أسباب غياب أبرز اللاعبين في تشكيلة المنتخب الذي سيواجه اوزبكستان وديا نهاية الشهر المقبل.

وقال كوركيس لوكالة شفق نيوز إن "غياب مهاجمي منتخبنا الوطني مهند علي وعلاء عباس جاء لاسباب ادارية"، مبينا أن "غياب مهند علي (ميمي) عن قائمة المنتخب جاء لرفض ناديه السيلية القطري".

وأضاف، "فيما يخص اللاعب علاء عباس المحترف في جل فيسنتي البرتغالي، فقد جاء بسبب إحراءات الاقامة التي لم تسمح لتواجده ضمن صفوف منتخبنا الوطني".

وأردف كوركيس بأن "ايمن حسين تم استبعاده من التشكيلة بعد الكشف الطبي الذي أظهر إصابته بتمزق عضلي يستدعي خضوعه لراحة عشرة ايام".

وكان مدرب المنتخب الوطني، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش،وجه الدعوة لخمسة وعشرين لاعباً، لخوض مباراة أوزبكستان الودية التي ستقام في طشقند بالتاسع والعشرين من الشهر الحالي، تحضيراً لخوض التصفيات الآسيوية المزدوجة والتي ستستأنف خلال شهر حزيران/يونيو المقبل، بنظام التجمع في البحرين لحساب المجموعة الثالثة.

وضمت قائمة منتخبنا الوطني كلا من : جلال حسن وفهد طالب وأحمد باسل لحراسة المرمى، وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وأحمد إبراهيم وسعد ناطق وعلي فائز وميثم جبار وفيصل جاسم وضرغام إسماعيل وحسن رائد ومصطفى محمد معن لخط الدفاع.

كما ضمت القائمة اللاعبين: أمجد عطوان وصفاء هادي وإبراهيم بايش ومحمد قاسم ماجد وحسين علي وأحمد عبد الحسين وهمام طارق وبشار رسن وشيركو كريم لخط الوسط، وعلاء عبد الزهرة وأيمن حسين ومحمد داود لخط الهجوم.