الكشف عن سارقي منزل نجم نيوكاسل: عصابة أقرباء جاءت من إيطاليا

أفادت السلطات القضائية الإنكليزية، يوم الأربعاء، بأن منزل مهاجم فريق نيوكاسل الإنكليزي لكرة القدم، السويدي ألكسندر إيزاك، تعرض للسطو من قبل "مجموعة محترفة من اللصوص المتنقلين" في نيسان/ أبريل 2024، سرقوا سيارته ومجوهرات بقيمة 68 ألف جنيه إسترليني (87 ألف دولار).

وقالت محكمة في نيوكاسل بعد استماعها إلى بلاغ بشأن السرقة أن الدولي السويدي البالغ من العمر 25 عاما لم يكن في منزله في نورثمبرلاند، في شمال شرق إنكلترا، عندما اقتحمته العصابة من الباب الزجاجي في نيسان/ أبريل 2024.

وفي الأيام السابقة لاقتحام منزل إيزاك، نشطت العصابة ومن بين ضحاياها سيدة أعمال تعرضت لسرقة مجوهرات وملابس بقيمة تزيد عن مليون جنيه إسترليني، كما سرقت سلعا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني من سيدة أخرى.

وأقرّ ثلاثة أفراد من العائلة نفسها، يقيمون في إيطاليا، بالتآمر لارتكاب السرقة.

وتم الاستيلاء على مبالغ نقدية تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه إسترليني، إلى جانب مجوهرات تبلغ قيمتها نحو 68 ألفا وسيارة إيزاك من طراز "أودي"، والتي عثر عليها شخص في وقت لاحق مهجورة، وفقا لما قيل للمحلفين.

ويتألق إيزاك مع نيوكاسل بقيادة المدرب إيدي هاو هذا الموسم حيث سجل 22 هدفا في جميع المسابقات، في حين يستعد صاحب المركز السادس في الدوري لمواجهة ليفربول المتصدر في نهائي كأس الرابطة على ملعب ويمبلي في 16 آذار/ مارس الجاري.