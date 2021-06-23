الكشف عن دعم "شخصية إيرانية" للإبقاء على كاتانيتش مدرباً للمنتخب العراقي

شفق نيوز / أكد المدرب المحلي للمنتخب العراقي، حسن أحمد، يوم الأربعاء، أن تسلم "المدرب المحلي" قيادة الفريق لكرة القدم، خلفاً للسلوفيني سريتشكو كاتانيتش، سيكون "كبش فداء".

وأوضح أحمد، لوكالة شفق نيوز، أن "هناك من يسعى إلى تسقيط وإضعاف شخصية المدرب المحلي"، لافتاً إلى أن "هناك حملة للابقاء على كاتانيش لأنه مدعوم من قبل السمسار الإيراني بهروز، وبعض المواقع الالكترونية التي تعمل على إبقائه".

وطالب، الهيئة التطبيعية بـ"معالجة ما يحدث من تلكؤ في حسم أمر المدرب في الوضع الحالي والذي يمر به المنتخب بحكمة عاليه لاسيما أنه لم يتبق على التصفيات سوى سبعين يوماً، وهذا الوقت بالتأكيد حرج جدا في إعداد المنتخب الذي ينتظره أهم استحقاق آسيوي".

وأضاف أحمد، أن "المنتخب العراقي يمتلك طاقات رائعة من اللاعبين الذين هم بحاجة إلى توظيف إمكانياتهم بشكل صحيح، للدخول في المنافسات الآسيوية المقبلة بشكل مثالي".

وكان مدرب فريق نادي الزوراء والمنتخب العراقي السابق، راضي شنيشل، الهيئة التطبيعية للإبقاء على كاتانيتش لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة لتصفيات كاس العالم، حيث رأى أن المدرب السلوفيني هو الخيار الأنسب في الوقت الحالي.

يشار إلى أن موقف الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، الرسمي بشأن مستقبل السلوفيني سيرتشكو كاتانيتش، مدرب المنتخب الوطني، لم يتخذ بعد، وهي بانتظار عودته إلى العراق لغرض مناقشة مستقبله.

وختم المنتخب العراقي لكرة القدم، الثلاثاء (15 حزيران 2021)، مشواره في الجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة من الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ، بخسارة بهدف وحيد أمام منتخب إيران.