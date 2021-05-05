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الكشف عن آخر تطورات إصابة مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين

Category: ريـاضة

Date: 2021-05-05T09:49:38+0000
الكشف عن آخر تطورات إصابة مهاجم المنتخب العراقي أيمن حسين

شفق نيوز/ اكد معالج نادي القوة الجوية سعدي هتار، يوم الأربعاء، أن مهاجم المنتخب العراقي ونادي القوة الجوية ايمن حسين لم يتماثل للشفاء التام وهو بحاجة الى مدة أطول للعودة الى الملاعب.

وقال هتار لوكالة شفق نيوز، إن "الفريق الطبي المشرف على حالة اللاعب ايمن حسين قرر ان يتم عرضه على المفراس بعد ثلاثة اسابيع من الآن، للتاكد من وضعه ونسبة الشفاء والسماح له بالاشتراك مع الفريق في خوض المباريات من عدمها".

وبين ان "الفريق الطبي سمح له بالمشاركة في الوحدات التدريبية في الوقت الحالي بشرط ارتداء القناع الواقي الذي يغطي الرأس وعدم الالتحام القوي ، بغية المحافظة على لياقته لحين السماح له باللعب".

واوضح هتار ان "الفريق الطبي الذي يتابع وضعه الزم ايمن حسين بارتداء القناع الواقي لمدة ثلاثة اشهر للمحافظة على منطقة الاصابة".

وكان ايمن حسين اصيب بكسر في عظم الوجه تحت العين الايمن في مستهل لقاءات القوة الجوية ببطولة دوري ابطال اسيا واجريت له مداخلة جراحية في احدى مستشفيات الامارات.

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