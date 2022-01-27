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الكشف عن تشكيلة منتخب العراق امام نظيره الإيراني واستدعاء 4 لاعبين للقاء لبنان

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-27T12:01:44+0000
الكشف عن تشكيلة منتخب العراق امام نظيره الإيراني واستدعاء 4 لاعبين للقاء لبنان

شفق نيوز/ كشف بيتروفيتش مدرب المنتخب الوطني، تشكيلة المنتخب العراقي امام نظيره الإيراني خلال لقاء اليوم الخميس ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وتالفت التشكيلة من: فهد طالب لحراسة المرمى ، أحمد ابراهيم، وحسن رائد، وميثم جبار وفرانس بطرس للدفاع ، وسعد عبد الأمير، ومحمد علي عبود، وأمير العماري، وبشار رسن واحمد فرحان للاوسط ، وايمن حسين للهجوم.

في غضون ذلك استدعى الجهازُ الفني للمنتخبِ الوطنيّ اللاعبين (علي حصني وسجاد جاسم وسامح سعيد وكرار نبيل) للانضمامِ الى المنتخبِ الوطنيّ تحضيراً لمباراةِ لبنان ضمن التصفياتِ المُؤهلةِ لكأس العالم. 

تجدرُ الإشارة الى المنتخبِ الوطني يعاني من غيابِ ثمانية لاعبين جرّاء الفحوصاتِ الطبيّة التي جاءت نتائجها ايجابيةً ما أجبر اللاعبين الثمانية على أن يكونوا في الحجرِ الصحيّ لمدةِ سبعة أيامٍ، وهم كلٌ من: أمجد عطوان وياسر قاسم  ومناف يونس وسعد ناطق وشيركو كريم وحسين علي وحسين جبار ومصطفى ناظم.

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