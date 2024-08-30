الكشف عن تحركات عراقية في الكويت لتأمين دخول جماهيره

شفق نيوز/ كشف الاتحاد العراقي لكرة القدم، مساء الجمعة، عن تحركات دبلوماسية ورياضية في الكويت لتأمين حصة الجماهير العراقية، في مباراة المنتخب المرتقبة ضد الكويت، لحساب الجولة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال العالم 2026.

وأكد الاتحاد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه عَمِلَ منذ ظُهورِ قُرعةِ تصفياتِ المرحلةِ الثالثة الآسيويّة الحاسمة المؤهلة إلى كأسِ العالم 2026 مع الجهاتِ ذات العلاقةِ من أجل تأمينِ حُضورِ الجماهير العراقيّةِ في مبارياتِ المنتخب خارج أرضه، وبالأعداد الرسميةِ المُـقررة ( 8%‎ ) من سعةِ ملعب المباراة، ووفقاً لما معمولٌ به بالنسبةِ للمُنتخبِ (الضيف) من قبل الاتحادين الدوليّ لكرةِ القدم FIFA والآسيويّ لكرةِ القدم AFC.

وبخصوص مباراةِ المنتخب المُرتقبة ضمن الجولةِ الثانية من تصفياتِ المجموعة الثانية المُقررة أمام منتخبِ الكويت يوم 10 أيلول / سبتمبر المُقبل، فإن الاتحادَ العراقيّ لكرةِ القدم، مستمرٌ بالتواصلِ مع سفارة بغداد في الكويت والاتحادِ الكويتيّ لكُرةِ القدم، من أجل تأمينِ تواجد المُشجعين العراقيين في ملعبِ المباراة.

وأضاف البيان، أنّ الاتحادَ العراقيّ والسفارة العراقية في الكويت على تواصلٍ مستمرٍ مع وزارتي الداخلية في كلا البلدين، من أجل تأمينِ حصةِ العراق من الحُـضورِ الجماهيريّ وفقاً لمخاطباتٍ رسميةٍ كان آخرها يوم أمس، وأن الاتحادَ على اطلاعٍ كاملٍ بهذا الخُصوص.