الكشف عن الألوان التي ترتديها الفرق الأربعة في نصف نهائي كأس العراق

شفق نيوز/ عقدت لجنة المسابقات في الاتحادِ العراقي لكرة القدم المؤتمرَ الفنيّ الخاص بمباراتي نصف النهائي لبطولة كأس العراق بحضور عضو المكتبِ التنفيذي غالب الزاملي والأمين العام محمد فرحان، ورئيس لجنة المسابقات فراس مطشر، وممثلي الفرق الأربعة، القوة الجوية والزوراء والنفط والشرطة.

وستقام مباراة القوة الجوية والزوراء في ملعب الشعب الدولي، بينما تقام مباراة الشرطة والنفط على ملعب الزوراء، وتنطلق المباراتان بنفس الوقت عند الساعة الـ 8 مساء يوم غد الأحد.

وجرى تثبيت ألوان الفرق، حيث سيرتدي فريقُ الزوراء الأبيض الكامل وحارس مرماه الأخضر الفاتح، فيما سيرتدي فريقُ القوة الجوية الأزرق الكامل وحارس مرماه الأسود الكامل.

أما فريقُ النفط فسيرتدي اللون الأبيضَ الكامل وحارس مرماه الأسود الكامل، ويرتدي الشرطة البنفسجي الكامل وحارس مرماه الرصاصي الكامل.

المباراتان ستقامان بالآليةِ نفسها التي تمّ اعتمادها بدوري نجوم العراق، مع وجود منصات (rra)، وإن مباراةَ فريقي الزوراء والجوية ستنقل بأكثر من عشرين كاميرا بدقة عالية جدا.