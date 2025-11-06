الكشف عن المرشح للفوز بجائزة "فيفا" الجديدة للسلام

شفق نيوز- متابعة

أفاد موقع "أكسيوس" الإعلامي، يوم الخميس، المرشح الأوفر حظا ليكون أول فائز بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" للسلام.

وأعلن "الفيفا"، يوم أمس الأربعاء، عن جائزة سلام جديدة ستمنح خلال قرعة كأس العالم التي ستقام يوم 5 كانون الأول/ديسمبر، في واشنطن.

وقال "الفيفا" إن هذه الجائزة، هدفها تكريم الجهود الاستثنائية في أجل إحلال السلام.

وأوضح رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو: "في عالم يزداد اضطرابا وانقساما، يجب الاعتراف بالمساهمات المتميزة لكل من يعمل بجدية لإنهاء النزاع، وجمع الناس في روح السلام".

وذكر موقع "أكسيوس"، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب هو المرشح الأوفر حظا لنيل هذه الجائزة، بعدما خسر جائزة نوبل للسلام، الشهر الماضي.

وكان إنفانتينو ضيفا في منتدى الأعمال الأميركي في ميامي، بعد ترمب، الأربعاء.

وعندما سئل إنفانتينو عما إذا كان الفائز الأول بجائزة الفيفا للسلام سيكون "الشخص الذي رأيناه في وقت سابق من اليوم" (أي ترمب). أجاب: "في الخامس من ديسمبر سترون".

وأشاد إنفانتينو بـ"الطاقة المذهلة" لترمب، معتبرا إياه "صديقا مقربا"، ومؤكدا أنه ساهم في التحضيرات لكأس العالم التي ستقام العام المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.