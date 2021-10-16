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الكروي الممتاز.. انتصاران للكهرباء وزاخو والتعادل يحسم لقاء القاسم وسامراء

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-16T14:37:26+0000
الكروي الممتاز.. انتصاران للكهرباء وزاخو والتعادل يحسم لقاء القاسم وسامراء

شفق نيوز/ حقق فريقا الكهرباء وزاخو، يوم السبت، انتصارين ضمن منافسات الجولة الرابعة في الدوري العراقي الممتاز، فيما حسم التعادل لقاء فريقي القاسم وسامراء.

وواجه نادي الكهرباء ضيفه فريق نادي الديوانية على ملعب التاجي ، وانتهى اللقاء بفوز الكهرباء 2-0.

سجل الهدف الاول لفريق الكهرباء سجاد خليل شياع في الدقيقة 40 من الشوط الاول وعزز مهيمن سليم النتيجة بتسجيله الهدف الثاني للكهرباء في الدقيقةً 72 من عمر المباراة.

وضيّف فريق نادي زاخو على ملعبه فريق نادي امانة بغداد ، وانتهى اللقاء بفوز زاخو 2-1.

جاء الهدف الاول لزاخو في الدقيقة 3 من الشوط الاول عن طريق اللاعب امجد وليد وفي الدقيقة السابعة سجل محمد جواد هدف زاخو الثاني، وفي الدقيقة 40 قلص لاعب امانة بغداد النتيجة بتسجيله عن طريق المحترف صاموئيل ايكو.

وضمن المنافسات ذاتها انتهى لقاء نادي القاسم وضيفه سامراء على ملعب الكفل، بالتعادل 1-1 .

سجل سامراء هدفه الوحيد في الدقيقة 51 من زمن اللقاء عن طريق اللاعب حسين علي ، واخفق علاء محيسن لاعب القاسم من تسجيل ركلة جزاء احتسبه حكم اللقاء في الدقيقة العاشرة من الشوط الاول ، وفي الدقيقة 75 جاء هدف التعديل للقاسم عن طريق ركلة جزاء نفذها عباس باسم بنجاح .

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