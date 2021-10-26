الكروي الممتاز.. انتصارات للنجف ونفط البصرة ونفط ميسان

شفق نيوز/ جرت يوم الثلاثاء ثلاث مواجهات في الساعة الثالثة ظهرا ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز.

ففي المباراة الاولى التقى على ملعب زاخو فريقا زاخو وضيفه النجف وانتهى اللقاء بفوز النجف 1-0.

سجل للنجف امجد راضي في الدقيقة 82 من عمر اللقاء.

وعلى ملعب الفيحاء التقى فريقا نفط البصرة مع ضيفه الديوانية وانتهى اللقاء بفوز نفط البصرة 2-1 .

وعلى ملعب ميسان الدولي التقى ناديا نفط ميسان وضيفه فريق سامراء وانتهى اللقاء بفوز نفط ميسان 2-1 .

وسجل الهدف الاول لنفط ميسان فلاح عبد الكريم في الدقيقة 4 ، وفي الدقيقة 32 سجل مصطفى حنون من ركلة جزاء هدف التعديل لسامراء ، وفي الدقيقة 46 من زمن اللقاء سجل نفط ميسان هدف التقدم عن طريق ستار جبار .