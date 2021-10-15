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الكروي الممتاز.. التعادل يحسم مباراة أربيل وضيفه النجف

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-15T16:21:12+0000
الكروي الممتاز.. التعادل يحسم مباراة أربيل وضيفه النجف

شفق نيوز/ ضيف ملعب فرانسو حريري مساء يوم الجمعة مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الكرة الممتاز جمعت بين فريقي نادي اربيل وضيفه نادي النجف، وانتهت بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وشهدت المباراة طرد الحكم لاعب النجف سفيان طلال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بسبب تعدد البطاقات.

وتتواصل يوم غد السبت مباريات الجولة الرابعة لدوري الكرة باقامة ثلاث مواجهات في الساعة الثالثة عصراً، يلتقي في الاولى فريقا القاسم وسامراء على ملعب الكفل، ويواجه في الثانية فريق نادي الكهرباء ضيفه فريق نادي الديوانية على ملعب التاجي، كما يلاقي فريق نادي زاخو على ملعبه فريق نادي امانة بغداد.

وفي الساعة الخامسة والنصف عصرا يلاقي فريق الميناء ضيفه فريق نادي النفط ، وفي مباراة جماهيرية وبختام منافسات الجولة الرابعة يلتقي  في السابعة والنصف مساءً في فريقا نادي الزوراء وضيفه نادي الطلبة .

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