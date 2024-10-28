الكرمة يُمطر شباك نفط البصرة بخماسية نظيفة

شفق نيوز/ حقق فريق الكرمة، يوم الاثنين، فوزاً كبيراً على مضيفه فريق نفط البصرة بخماسية نظيفة ضمن منافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة بين الفريقين عند 5:15 مساء على ملعب الفيحاء في مدينة البصرة.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكرمة بنتيجة 4-0، حيث سجل الأهداف الأربعة محمد مزهر بالدقيقة 5، وجون اوكلي في الدقيقتين (15-41)، ومحمد عدنان في الدقيقة 28.

وأضاف اللاعب الكاميرون فرانك سدريك، هدفا خامسا للكرمة في الدقيقة 90+3.