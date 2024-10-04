الكرمة يكرم وفادة الحدود بثلاثية في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ تغلب ‏نادي الكرمة على ضيفه نادي الحدود بنتيجة 3-1 ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب الرمادي عند الساعة الـ5:30 من عصر اليوم الجمعة.

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق الكرمة بهدفين مقابل هدف لفريق الحدود، سجل الكرمة اولا عن طريق محمد مزهر في الدقيقة الرابعة، وتمكن الحدود من تعديل النتيجة في الدقيقة 31 عن طريق داكوستا، وعاد فريق الكرمة من تسجيل هدف التقدم الثاني عند الدقيقة 45+2 عن طريق اللاعب محمود خليل.

وفي الشوط الثاني سجل اللاعب محمد عدنان هدف الكرمة الثالث في الدقيقة 78 من عمر اللقاء.

وشهد اللقاء طرد حكم اللقاء لاعب الحدود حسين جاسم في الدقيقة 71 للعب الخطر ليكمل الحدود المباراة بعشرة لاعبين.