الكرمة يكتسح الكهرباء برباعية مدوية ويصل المركز الثالث في دوري نجوم العراق ‏

شفق نيوز- الأنبار

تعرض فريق الكهرباء لخسارة قاسية من مضيفة فريق الكرمة بنتيجة 0-4 ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

‏وجرت المباراة على ملعب الجولان في الرمادي وهو الملعب الافتراضي لفريق الكرمة، عند الساعة 6:00 مساء.

‏وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق الكرمة بنتيجة 2-0، سجل الهدف الاول عن طريق يوسف اومارو عند الدقيقة 20، واضاف احمد مكنزي العدف الثاني للكرمة بالدقيقة 45+6.

ومع بداية الشوط الثاني عاد احمد مكنزي ليسجل هدفه الشخصي الثاني والهدف الثالث في الدقيقة 52، وجاء الهدف الرابع في الدقيقة 64 عن طريق علي علوان.

ورفع الكرمة رصيده للنقطة 10 بالمركز الثالث، وتجمد الكهرباء عند النقطة الواحدة بالمركز 18.