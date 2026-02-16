الكرمة يقيل مدربه الإسباني بعد تراجع النتائج

شفق نيوز- الانبار

قررت إدارة نادي الكرمة إقالة مدرب الفريق الإسباني أنطونيو كازولا، بسبب تراجع النتائج في الجولات الأخيرة من دوري نجوم العراق.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز، جاءت الإقالة بعد المستوى المتواضع للفريق، ولا سيما عقب التعادل الصعب مع نادي ديالى بهدف لكل منهما في منافسات الجولة 18 من الدوري.

وتراجع الكرمة خلال فترة قيادة كازولا إلى المركز الثالث برصيد 35 نقطة، بعد أن كان متصدراً ترتيب فرق دوري النجوم.

ومن المقرر أن يلاقي الكرمة في الجولة 19، يوم السبت المقبل، ضيفه فريق نفط ميسان على ملعب الرمادي.

وكانت الهيئة الإدارية لنادي الكرمة قد تعاقدت مع المدرب الإسباني أنطونيو كازولا لقيادة الفريق الأول، خلفاً للمدرب العراقي أحمد خلف الذي أُنهي عقده بالتراضي.