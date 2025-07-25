الكرمة يرفع البورصة ويضم لاعبين "كباراً" وصراع عراقي إيراني على "ميمي"

شفق نيوز - بغداد

رفع نادي الكرمة سقف تعاقداته بعد دخوله بقوة الى بورصة التعاقدات الصيفية بعد تقديمه عروضه المغرية لأبرز نجوم الكرة العراقية المحليين وكذلك الاجانب المحترفين حيث تعاقدت ادارة الكرمة بصفقات من العيار الثقيل.

وتمكنت إدارة من خطف المدافع المحترف المغربي أيوب مودن، بعد دفع قيمة بطاقة الاستغناء لناديه الفتح الرباطي المغربي لتمثيل فريق الكرمة موسما واحداً، بينما تعاقد مع نجم نادي اربيل هلو فائق لموسم واحد.

وعقدت إدارة الكرمة أبرز صفقاتها مع هداف منتخب الأردن علي علوان بعد أن سبق ذلك تعاقدها مع لاعب المنتخب الاردني ابراهيم سعادة.

فيما تعاقد النادي الكرماوي مع ابرز مدافعي نادي الزوراء علي محسن لعقد يمتد لموسم واحد ليكون اضافة قوية للفريق بعد أن تعاقد مع ايمن حسين قادما من الخور القطري وسجاد جاسم من الشرطة للموسم واحد.

بينما يشهد صراع داخلي وخارجي لضم لاعب المنتخب العراقي ونادي الشرطة مهند علي "ميمي" ، فبعد عرض زاخو العراقي المغري له ، دخل ناديا بيرسبوليس والاستقلال الايرانيين في خط المنافسة لضم "ميمي" لتعزيز خط هجومهما قبل انطلاق الموسم الجديد، ولم يحدد "ميمي"وجهته المقبلة لحد الان وسط العروض الكثيرة التي تنهال عليه بضمنها عرض ناديه الشرطة .

بينما انتقل بشكل رسمي لاعب المنتخب البحريني، مهدي الحميدان، الى صفوف فريق الزوراء قادماً من الخالدية البحرين ليمثل النوارس لموسم واحد.