الكرمة يخطف 3 نقاط ثمينة من دهوك بدوري النجوم

شفق نيوز/ خطف فريق الكرمة ثلاث نقاط ثمينة بعد تحقيقه الفوز على ضيفه دهوك بنتيجة 1-0، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 36 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

المباراة التي جرت عند الساعة الـ7:00 مساءً على ملعب الرمادي، انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف.

وسجل البديل يوسف اومارو، هدف الكرمة في الدقيقة 65 من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، رفع فريق الكرمة رصيده للنقطة 55 بالمركز السادس، بينما تجمد رصيد دهوك عند النقطة 54 بالمركز السابع.

وحسم فريق الشرطة، لقب دوري نجوم العراق لكرة القدم، للموسم 2024-2025 وللمرة الرابعة على التوالي، قبل انتهائه بجولتين، وذلك بعد تغلبه أمس الجمعة على مضيفه نفط البصرة 3-1 ضمن منافسات الجولة 36 للبطولة.