الكرمة يحقق الفوز على دهوك في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- دهوك

فاز فريق الكرمة على مضيفه دهوك 1-0 ضمن منافسات الجولة الأولى لدوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026، في المباراة جرت المباراة عند الساعة الـ 8:30 مساءً على ملعب دهوك.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق الكرمة بهدف دون مقابل لفريق دهوك، جاء الهدف عكسي من خطأ دفاعي للاعب دهوك علي ياسين في الدقيقة الثالثة، وبقت النتيجة على حالها في الشوط الثاني حتى اطلاق حكم اللقاء مهند قاسم صافرته معلنا عن نهاية المباراة.

أدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من، مهند قاسم حكماً للساحة، واحمد صباح يساعده مساعدا أول، ونوار صلاح مساعداً ثانياً، ومحمد كامل حكماً رابعاً، وفيد كريم حكماً لتقنية الفار.