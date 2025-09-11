الكرمة يتوجه جواً إلى أربيل استعداداً لمواجهة دهوك بافتتاح دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

غادر وفد نادي الكرمة الرياضي جواً عبر مطار بغداد الدولي، صباح اليوم الخميس، متوجهاً إلى أربيل، ومنها براً إلى مدينة دهوك، استعداداً لمواجهة فريق "صقور الجبال" في افتتاح مباريات دوري نجوم العراق لكرة القدم للموسم 2025-2026.

وتقام المباراة مساء يوم الأحد المقبل على ملعب دهوك عند الساعة 8:30 مساءً، وسط توقعات بمواجهة قوية بين الفريقين.

وتأتي هذه المباراة بمثابة افتتاح الموسم الجديد لدوري نجوم العراق، بعد تأجيل قمة الشرطة والزوراء بسبب ارتباط الفريقين ببطولة آسيوية.

ووفر نادي الكرمة حافلات خاصة لنقل وفده من أربيل إلى دهوك، في إطار تنظيم استعداداته لخوض أولى مبارياته في الدوري، حيث يدخل الكرمة الموسم بطموحات عالية بعد أن رصد ميزانية ضخمة تقدر بمليارات الدنانير، مكنت النادي من التعاقد مع أبرز نجوم الكرة العراقية وعدداً من المحترفين، بهدف التتويج باللقب هذا الموسم.

من جهته، استعد فريق دهوك بشكل جيد أيضاً، وأبرم صفقات قوية مع عدد من النجوم البارزين، واضعاً نصب عينيه المنافسة الجادة على اللقب.

يذكر أن فريق الكرمة أنهى الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 56 نقطة، بينما جاء دهوك في المركز السابع برصيد 57 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط.