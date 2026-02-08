الكرمة يتقدّم أندية العراق من حيث القيمة السوقية للاعبين.. قائمة بـ10 أوائل

شفق نيوز- بغداد

سجّل نادي الكرمة أعلى قيمة سوقية للاعبين في دوري نجوم العراق للموسم الحالي، متقدماً على بقية الأندية من حيث تعاقداته مع اللاعبين المحليين والمحترفين.

ووفقاً لآخر التقديرات المالية للأندية المشاركة في البطولة فقد حصل نادي الكرمة على أعلى قيمة سوقية لهذا الموسم بقيمة 8.26 مليون يورو.

وجاء نادي الزوراء ثانياً بقيمة 7.55 مليون يورو، بينما حل نادي زاخو ثالثاً بقيمة 7.45 يورو.

وحلّ نادي القوة الجوية بالمركز الرابع بقيمة 7.15 مليون يورو، ثم نادي الشرطة خامساً بقيمة 7.00 مليون يورو، يليه نادي أربيل سادساً بقيمة 6.90 مليون يورو.

كما جاء نادي الميناء بالمركز السابع بقيمة 5.55 مليون يورو، يليه نادي الطلبة بقيمة 5.43 مليون يورو.

في حين جاء دهوك بالمركز التاسع بقيمة 5.25 مليون يورو، وجاء بالمركز العاشر نادي النفط بقيمة 4.10 مليون يورو.

وتمسّك فريق القوة الجوية بصدارة الترتيب بعد انتهاء الجولة 17 برصيد 37 نقطة، يليه فريق الشرطة في الوصافة برصيد 35 نقطة، ثم فريق الكرمة في المركز الثالث برصيد 34 نقطة، في حين جاء أربيل في المركز الرابع بالرصيد ذاته، متأخراً بفارق المواجهات المباشرة.

وحل الطلبة خامساً برصيد 31 نقطة، يليه الزوراء في المركز السادس بالرصيد نفسه، لكن بفارق المواجهات المباشرة، فيما جاء الكرخ سابعاً برصيد 28 نقطة، ثم زاخو ثامناً برصيد 27 نقطة.