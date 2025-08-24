الكرمة العراقي يفوز على النجم الساحلي التونسي ودياً

شفق نيوز- تونس

فاز فريق نادي الكرمة العراقي، مساء اليوم الأحد، على نظيره النجم الساحلي التونسي بهدف واحد دون مقابل في لقاء ودي جرى في تونس.

وجرت المباراة ضمن المعسكر التدريبي المقام للكرمة في تونس استعداداً لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وسجل الهدف الوحيد في المباراة لاعب الكرمة أموري فيصل في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وتعد مباراة اليوم هي ثاني مباريات فريق الكرمة الودية خلال معسكره التدريبي الخارجي في تونس.

وكان فريق الكرمة تعادل في الودية الأولى إيجابياً مع نادي حمام الأنف التونسي بثلاثة أهداف لكل منهما، في لقاء أقيم مساء الخميس الماضي والتي كانت المباراة الأولى للكرمة بمعسكره المقام في تونس، استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وسجل أهداف نادي الكرمة، كلاً من سجاد جاسم، أيمن حسين، وعمر عبد مجباس.

وغادر فريق الكرمة بغداد متوجها الى تونس يوم 13 آب/ أغسطس الجاري للإقامة بمعسكر تدريبي هناك استعداداً لدوري نجوم العراق 2025-2026.