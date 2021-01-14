الكركوكيون يترقبون افتتاح ملعبهم الأولمبي في النصف الأول من هذا العام

شفق نيوز/ أعلن مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب، يوم الخميس، ان نسبة انجاز ملعب كركوك الاولمبي وصل الى 77% .

وقال عبد الوهاب لوكالة شفق نيوز، ان مدير المشروع رجح ان يكون موعد افتتاح ملعب كركوك الأولمبي وحسب التخمينات الهندسية التابعة للمشروع سيكون في شهر نيسان المقبل بعد الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالملعب.

وأضاف مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة، أن وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال كلف محافظ كركوك راكان الجبوري بمتابعة الأمر فضلا عن الدائرة الهندسية ودائرة المهندس المقيم في الوزارة بغية افتتاحه خلال النصف الأول من العام الحالي 2021.