سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الكركوكيون يترقبون افتتاح ملعبهم الأولمبي في النصف الأول من هذا العام

Category: ريـاضة

Date: 2021-01-14T09:17:27+0000
الكركوكيون يترقبون افتتاح ملعبهم الأولمبي في النصف الأول من هذا العام

شفق نيوز/ أعلن مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة موفق عبد الوهاب، يوم الخميس، ان نسبة انجاز ملعب كركوك الاولمبي وصل الى 77% .

وقال عبد الوهاب لوكالة شفق نيوز، ان مدير المشروع رجح ان يكون موعد افتتاح ملعب كركوك الأولمبي وحسب التخمينات الهندسية التابعة للمشروع سيكون في شهر نيسان المقبل بعد الانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بالملعب.

وأضاف مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة، أن وزير الشباب والرياضة الكابتن عدنان درجال كلف محافظ كركوك راكان الجبوري بمتابعة الأمر فضلا عن الدائرة الهندسية ودائرة المهندس المقيم في الوزارة بغية افتتاحه خلال النصف الأول من العام الحالي 2021.

related

درجال يحذر من كركوك: لا مجاملة للمتعثرين في الإنجاز

Date: 2020-11-28 19:21:44
درجال يحذر من كركوك: لا مجاملة للمتعثرين في الإنجاز

العراق يبرم اتفاقية مع "اسباير" لتطوير كرة القدم

Date: 2020-12-21 17:00:02
العراق يبرم اتفاقية مع "اسباير" لتطوير كرة القدم

عدنان درجال: طلبي حلّ اتحاد كرة القدم وامامهم طريق واحد

Date: 2019-09-26 19:11:59
عدنان درجال: طلبي حلّ اتحاد كرة القدم وامامهم طريق واحد

برعاية برلمانية وحكومية.. اجتماع "لم الشمل" بين رعد حمودي وسرمد عبد الإله مساء اليوم

Date: 2020-12-01 11:53:05
برعاية برلمانية وحكومية.. اجتماع "لم الشمل" بين رعد حمودي وسرمد عبد الإله مساء اليوم

الشباب البرلمانية "تأسف وتتحفظ" على اجتماع حمودي ودرجال مع الاولمبية الدولية في عُمان

Date: 2020-12-21 17:38:31
الشباب البرلمانية "تأسف وتتحفظ" على اجتماع حمودي ودرجال مع الاولمبية الدولية في عُمان

اطلاق سراح عبد الخالق مسعود وعلى جبار بعد تعهد مشروط

Date: 2020-02-10 14:57:04
اطلاق سراح عبد الخالق مسعود وعلى جبار بعد تعهد مشروط

تطورات بشأن الهدية السعودية للعراق.. والرياض تطلب 72 ساعة للرد على مقترح درجال

Date: 2020-12-08 05:34:33
تطورات بشأن الهدية السعودية للعراق.. والرياض تطلب 72 ساعة للرد على مقترح درجال

رياض عبد العباس: وزراء ومليشيات وقحة سلبوا حقي في إدارة نادي الشرطة وسأعود قريباً

Date: 2020-12-28 08:30:13
رياض عبد العباس: وزراء ومليشيات وقحة سلبوا حقي في إدارة نادي الشرطة وسأعود قريباً