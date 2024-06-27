الكرخ يُكرم ضيفه نوروز في دوري نجوم العراق

شفق نيوز/ فاز فريق الكرخ على ضيفه فريق نوروز بنتيجة 2- 1 ضمن منافسات الجولة 35 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

جرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الخميس.

انتهى الشوط الاول بتقدم الكرخ بهدفين دون مقابل لنوروز، سجل الكرخ هدفه الاول عن طريق عمر نوري في الدقيقة 11، وأضاف مجتبى صالح الهدف الثاني للكرخ في الدقيقة 33.

وفي الشوط الثاني سجل نوروز هدف التقليص عن طريق أحمد خالد في الدقيقة 80.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء بوجه لاعب الكرخ حسن علي في الدقيقة 90+11 لتعمده اللعب الخطر ضد المنافس.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 35 بالمركز 16، وتجمد رصيد نوروز عند النقطة 51 بالمركز السابع.