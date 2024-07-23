الكرخ يُدعّم صفوفه بوجوه جديدة وارجنتيني يلتحق بالقوة الجوية

شفق نيوز/ وقعت ادارة الجوية مع اللاعب علي شاخوان قادما من فريق اربيل، بينما جددت عقد اللاعب سعد عبد الأمير لتمثيل كرة القوة الجوية للموسم الثاني.

وضم نادي القوة الجوية لاعب خط الوسط الارجنتيني جوناثان بوستوس لموسم واحد.

كما وقعت ادارة نادي الكرخ عقود لثمانية لاعبين من الوجوه الجديدة، وكانوا قد مثلوا فريق رديف الكرخ بكرة القدم للعب مع الفريق الأول في الموسم المقبل 2024-2025.

واللاعبون هم حسين احمد فاخر، علي كاظم جوني، علي تركي عباس، مقتدى سمير جبار، سجاد ناصر، راشد فواز مازن، وهمام هيثم علي، وأحمد قاسم كاظم.