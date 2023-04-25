الكرخ يوقف زحف الكهرباء في دوري الكرة الممتاز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الكرخ من ايقاف زحف ضيفه فريق نادي الكهرباء، يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانطلقت المباراة على ملعب الكرخ في الساعة الثالثة والربع عصراً، سجل اهداف فريق الكرخ مصطفى وليد في الدقيقة 8، وفي الدقيقة 16 سجل فريق الكهرباء هدف التعديل عن طريق علي جاسم من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 44 من الشوط الأول سجل نهاد محمد هدف التقدم للكهرباء، وعاد مصطفى وليد وسجل هدفاً ثالثاُ للكرخ في الدقيقة 53 من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة رفع الكرخ رصيده للنقطة 36 بالمركز التاسع وتجمد رصيد الكهرباء عند النقطة 46 بالمركز الرابع.