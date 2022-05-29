الكرخ يهرب من الهبوط لدوري "المظاليم" بفوز على بطل الدوري العراقي

شفق نيوز/ الحق فريق نادي الكرخ ثالث خسارة بفريق نادي الشرطة الذي حسم الدوري الممتاز قبل سبعة ادوار من انتهاء منافسات الدوري الممتاز للموسم 2021-2022 برصيد 82 نقطة بعد فوزه بهدفين لهدف.

سجل فريق الشرطة اولاً عن طريق الهداف محمود المواس في الدقيقة 24 من الشوط الاول، وفي الدقيقة 52 من عمر اللقاء سجل الكرخ هدفه الثاني عن طريق احمد صلاح كريم، وفي الدقيقة 87 سجل مصطفى حنون هدف الكرخ الثاني.

وضيف ملعب الشعب الدولي مباراة فريق نادي الشرطة وضيفه فريق نادي الكرخ في ختام الجولة 33 لدوري الكرة الممتاز .

ورفع الكرخ رصيده للنقطة 35 بالمركز الرابع عشر، بينما بقى الشرطة بالصدارة برصيد 82 نقطة.