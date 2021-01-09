الكرخ ينفي تسمية مدرب لفريقه ويعفي إعلامياً روج لأنباء غير صحيحة

شفق نيوز/ نفى رئيس نادي الكرخ، يوم السبت، الانباء التي تسربت من المكتب الاعلامي للنادي بتسمية المدرب ثائر احمد مدربا لكرة الكرخ.

وقال شرار حيدر لوكالة شفق نيوز، "ننفي ما تداولته بعض وكالات الانباء ومواقع التواصل الاجتماعي، تسمية ثائر احمد مدربا للفريق خلفا للراحل كريم سلمان".

وأضاف أن "احد كوادر مكتب النادي الاعلامي سرب الخبر الخاطئ الذي لا صحة له اساساً ، مما حدا بإدارة النادي اعفاءه من العمل ضمن المكتب الاعلامي".

وبين حيدر، أنه "سبق وأن أكد في تصريحات عديدة بعد رحيل الكابتن السابق كريم سلمان، أن الراحل سيبقى مدرباً اولاً للنادي ولا بديل له".

واستدرك قائلاً "في الآونة الاخيرة، وبطلب من المدرب المساعد احمد عبد الجبار الذي دعا الادارة لاختيار مستشار له لإدارة الفريق"، مشيراً الى "اننا مازلنا كإدارة نبحث عن الانسب لتسمية مستشار للمدرب المساعد احمد عبد الجبار".