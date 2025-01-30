الكرخ ينفرد بالصدارة.. 3 انتصارات في دوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/ جرت اليوم الخميس، ثلاث مباريات ضمن منافسات الدور الثالث عشر دوري النخبة العراقي لكرة اليد 2025 - 2024.

وفاز فريق الشرطة على فريق الجيش بنتيجة (31 - 29)، في المباراة التي جرت مساء اليوم في قاعة نادي الجيش الرياضي.

كما حقق فريق ديالى الفوز على فريق السليمانية بنتيجة (31 - 21) في مباراة جرت في قاعة نادي السليمانية المغلقة.

بينما فاز فريق القاسم على فريق الكوفة بنتيجة (31 - 30)، وجرت المباراة في قاعة نادي القاسم المغلقة في محافظة بابل. بينما سيكون نادي الفتوة بمرحلة الانتظار في هذه الجولة.

وتصدر نادي الكرخ ترتيب الفرق بعد انتهاء الدور الثالث برصيد 36 نقطة يليه الجيش برصيد 33 نقطة، ثم فريق الحشد الشعبي بنفس رصيد الجيش لكن بفارق المواجهات، وحل فريق ديالى رابعا برصيد 30 نقطة وبنفس رصيد ديالى حل الشرطة خامسا لكن بفارق المواجهات.