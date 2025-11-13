الكرخ يكمل عقد فرق الـ16 من كأس العراق بثلاثية في مرمى الحدود

شفق نيوز - بغداد

حقق فريق الكرخ، يوم الخميس، فوزاً مهماً على الحدود في مباراة مثيرة جمعت الطرفين ضمن منافسات كأس العراق لكرة القدم ليتأهل إلى دور الـ16 من المنافسات.

وانتهت المباراة بفوز الكرخ بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف يتيم للحدود.

وجرت المباراة على ملعب نادي أمانة بغداد، وهو الملعب الافتراضي لنادي الحدود .

وحسم الكرخ في مباراة اليوم ليكمل عقد الفرق الستة عشر في بطولة كأس العراق لكرة القدم للموسم 2025–2026.

وكانت مباراة اليوم آخر المباريات المؤهلة لدور الـ16 من بطولة كأس العراق لكرة القدم والتي تم إرجاؤها إلى هذا اليوم بسبب إجراء الانتخابات النيابية في العراق.

وتأهل 16 نادياً لحد الآن إلى الدور المقبل، من بطولة كأس العراق وهي كل من: الزوراء والشرطة وزاخو والقوة الجوية والكرخ والطلبة والنفط والحشد الشعبي وأربيل والگرمة ونفط ميسان والميناء وكربلاء والقاسم ودهوك والبحري.