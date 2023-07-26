الكرخ يكمل اضلاع نصف نهائي كاس العراق بفوزه على الطلبة بركلات الترجيح

شفق نيوز/ أكمل فريق نادي الكرخ اضلاع نصف نهائي كاس العراق بعد فوزه على ضيفه فريق نادي الطلبة بركلات الترجيح 5_4 ضمن منافسات اليوم الثاني لدور ربع النهائي لبطولة كأس العراق لكرة القدم.

انتهت المباراة بوقتها الاصلي بالتعادل السلبي من دون اهداف.

وتأهل فريق اربيل لدور نصف نهائي كأس العراق بعد إعلان النادي البحري انسحابه رسميا من مواجهته في مباراة ربع النهائي التي كانت مقررة على ملعب فرانسوا حريري في اربيل اليوم.

وضمن فريق نادي القوة الجوية بطاقة التأهل إلى دور نصف نهائي كأس العراق بتحقيقه الفوز على فريق الزوراء بركلات الترجيح 3-2.