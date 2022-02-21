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الكرخ يكلف احمد عبد الجبار لقيادة فريقه الكروي

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-21T13:29:10+0000
الكرخ يكلف احمد عبد الجبار لقيادة فريقه الكروي

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي الكرخ الرياضي يوم الاثنين، عن تكليف المدرب المساعد احمد عبد الجبار لقيادة الفريق كمدرب أول خلفا للمستقيل حسن احمد.

وقال شرار حيدر رئيس النادي لوكالة شفق نيوز؛ ان "الادارة ارتأت أن تسمي المدرب المساعد مدربا اولاً للفريق بعد استقالة حسن احمد من تدريب الفريق كونه يمتلك الخبرة في مجال التدريب".

واضاف  حيدر؛ ان "المدرب احمد قاد الفريق اليوم بأول وحدة تدريبية استعدادا لما تبقى من الدوري الممتاز".

وبين أن "عبد الجبار من المدربين الشباب البارزين وسبق ان قاد الفريق في وقت بعد استقالة رزاق فرحان".

ويحتل فريق الكرخ بعد انتهاء الجولة 22 المركز 17 برصيد 18 نقطة.

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